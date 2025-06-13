Antalya'daki Engelsiz Plajı Yaz Sezonuna Hazırlanıyor

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireyleri denizle buluşturan Engelsiz Plajı, bu yaz sezonunda da misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya hazırlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde denize girebilmesi için Konyaaltı ve Lara sahillerinde hayata geçirilen "Engelsiz Plajlar", bu yaz da binlerce ziyaretçiyi denizle buluşturacak. Bedensel engeli olan vatandaşların konforu düşünülerek Konyaaltı sahilindeki plajda son düzenlemeler yapılıyor. Geçen yıl da 44 bin kişiye hizmet veren Konyaaltı Sahili'ndeki Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plajı, yeniden düzenlenip bakım ve onarımı yapılarak engelli vatandaşların kullanabileceği hale getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, iskele ve donatıları yeniliyor. Plajın iskelesi dalga ve fırtınalardan etkilenmemesi için ahşap malzeme yerine daha sağlam ve kaliteli bir malzeme ile yenileniyor. Plaja ait cankurtaran kulesi de iskele üzerine monte ediliyor. Ayrıca bu yıl engelli bireylerin denize ulaşımını sağlayacak yatay asansör sistemi de yenileniyor.

Duş ve soyunma kabinleri ile gölgelik ve şezlong engelli bireylerin kullanımına uygun standartlara göre düzenleniyor. Tüm yaş grubundaki engelli bireylerin faydalandığı plajda çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yaz sezonuyla birlikte hizmete açılması planlanıyor.