Antalya'daki Huzurevinde Bıçaklı Saldırıya İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
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Antalya'daki Huzurevinde Bıçaklı Saldırıya İnceleme Başlatıldı

Antalya\'daki Huzurevinde Bıçaklı Saldırıya İnceleme Başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait özel huzurevinde yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin inceleme başlattı. Saldırıda 2 yaşlı hayatını kaybederken, 1 yaşlı ise ağır yaralandı. Olayın ardından huzurevine hızlı bir şekilde ulaşan ekipler, huzurevi sakinlerine ve personele psikososyal destek sağlamaya başladı. Saldırgan ise emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bakanlık, olayla ilgili inceleme başlattığını ve konunun takipçisi olduğunu kamuoyuna duyurdu.

03.05.2024 15:45
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait özel huzurevinde yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bahse konu huzurevinde gece saatlerinde gerçekleşen olayda, 2 yaşlının hayatını kaybettiği, 1 yaşlının ise ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayın öğrenilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hızlı bir şekilde huzurevine ulaştıkları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Huzurevi sakinlerine ve personele yönelik gerekli psikososyal destek sağlanmaya başlamıştır. Kaçan saldırgan ise emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili Bakanlığımızca inceleme başlatılmış olup konunun yakinen takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'daki Huzurevinde Bıçaklı Saldırıya İnceleme Başlatıldı - Son Dakika

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