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Antalya'daki orman yangını 4,5 saatte kontrol altına alındı

Yangında 30 hektar zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın turizm bölgelerinden Lara'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 4,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 30 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Muratpaşa ilçesinde yer alan Lara turizm bölgesinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbarla birlikte bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozerin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü TOMA'ları ve arazözler sevk edildi. Bölgedeki esnaf ve tatilciler de alevlere su bidonlar, yangın tüpleri ve hortumlarla müdahalede bulundular. Güvenlik amacıyla sahil yolu araç trafiğine kapatılırken, yangın alanına yakın noktada ki işletmelerde büyük panik yaşandı. Ormanlık alanın havalimanına yakın bölgede olması nedeniyle, havadan söndürme çalışmaları havalimanı ile irtibatlı bir şekilde gerçekleştirildi.

Yangın saat 19.30 sıralarında kontrol altına alınırken, 30 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.