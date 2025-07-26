Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altında

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Muratpaşa Güzeloba'da çıkan orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Antalya Muratpaşa Güzeloba'da çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alınmış, Manisa Akhisar'daki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Orman kahramanlarımızla birlikte, mücadelemizi durmaksızın sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.