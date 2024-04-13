Antalya\'daki teleferik kazasında 128 kişi tahliye edildi, 43 kişinin tahliyesi devam ediyor

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin, "Asılı kalan 16 kabindeki 128 vatandaşımızın tahliyesi zor koşullarda gerçekleştirildi. Şu anda ise 8 kabindeki 43 kişinin tahliyesi devam ediyor." dedi.

Memiş, Sağlık Güvenlik Grup Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, AFAD'ın koordinasyonunda Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, polis ve sivil toplum kuruluşlarıyla müdahalenin sürdüğünü söyledi.

Kazanın olduğu andan itibaren kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Memiş, şunları söyledi:

"Toplamda yaklaşık 500 arama kurtarma ekibiyle müdahale devam ediyor. Asılı kalan 16 kabindeki 128 vatandaşımızın tahliyesi zor koşullarda gerçekleştirildi. Şu anda ise 8 kabindeki 43 kişinin tahliyesi devam ediyor. Tahliyeleri özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 4 helikopteriyle sürdürüyoruz. Aynı zamanda karadan da özel ekipmanları olan profesyonel ekiplerimiz kabinlere ulaşıp ip yardımıyla tahliyeleri gerçekleştiriyor. Diğer tarafta Jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin helikopterleri de var. Ancak rüzgardan kaynaklı uçuşlarda sorun yaşanıyor. Buna rağmen çok güçlü bir müdahale yaptığımızı söyleyebiliriz. Hava kararmadan operasyonu tamamlamayı ümit ediyoruz."