Antalya\'daki teleferik kazasında 49 kişi kurtarıldı

Google Chrome, tek tıkla uzantıları kapatmanıza izin verecek

Google bir süredir uzantılar için yeni özellikler test ediyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak uzantıların tek tuşla devre dışı bırakılabileceği ortaya çıktı. İnternet devi, Chrome'a yerleştireceği bir tuş ile tüm uzantıları anlık olarak kapatmaya izin verecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar tarayıcı performansını test edebilecek, uzantı çakışmalarını giderebilecek ve daha ayrıntılı kontrol sağlayabilecekler. Özelliğin yakında Windows, Mac, Linux ve Chrome OS için sunulması bekleniyor.