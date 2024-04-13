Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'daki teleferik kazasında, kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve asılı kalan 8 kabindeki 49 kişinin başarıyla tahliye edildiğini açıkladı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından, Antalya'nın Konyaaltı'ndaki teleferik hattında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yapıldı.
Kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, asılı kalan 8 kabindeki 49 kişinin başarıyla tahliye edildiği belirtildi.
Bölgeye AFAD, jandarma, polis ve asker, UMKE, STK ve itfaiyeden oluşan 366 arama kurtarma personeli ile 6 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 76 araç ve 6 ambulansın görevlendirildiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'daki teleferik kazasında 49 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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