Antalya\'daki teleferik kazasında tutuklanan CHP\'li belediye başkanı suçlamaları reddetti

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Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ön bilirkişi raporunun hatalı olduğunu söyleyerek, "Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi" dedi.

Antalya Konyaaltı'nda Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 54 yaşındaki avukat Memiş Gümüş yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Teleferikte mahsur kalan 174 kişi de yaklaşık 23 saat süren çalışmalarla kurtarılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Dün akşam kazanın yaşandığı Tünektepe Teleferik Tesisi'ni işleten ANET A.Ş. eski Genel Müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz ile mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasından tutuklandı.

ANET Genel Müdürü iken 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den aday olmak için istifa eden ve Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, genel müdürlüğü döneminde bakımların eksiksiz yapıldığını, buna ilişkin de ellerinde rapor olduğunu belirtti.

İstifa ettikten sonraki son bakımlara ilişkin bir bilgisi olmadığını bildiren Kocagöz, ayrıca hazırlanan ön bilirkişi raporunun da hatalı olduğunu söyledi.

"TELEFERİK BENDEN ÖNCEKİ GENEL MÜDÜR DÖNEMİNDE FAALİYETE ALINMIŞTI"

Kocagöz ifadesinde, "28 Kasım 2023 tarihinde belediye başkanlığına aday adaylığına başvurusu yapmak amacıyla ANET Yönetim Kurulu Başkanlığından ve Genel Müdürlüğünden istifa ettim. 2017 yılı Ağustos ayı ANET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak 2018 yılı kasım ayında söz konusu görevden ayrıldım. Belediye başkanlığına aday gösterilmeyince 2019 yılı mayıs ayı içerisinde yeniden ANET A.Ş. genel müdür ve yönetim kurulu başkanı olarak atandım." bilgisini verdi.

"YAKLAŞIK 6,5 YIL TELEFERİKLE İLGİLİ HİÇBİR SIKINTI YAŞAMADIK"

Kocagöz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 6,5 yıl teleferikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kazadan önce yapılan ağır bakım ve yıllık bakımlarla ilgili hiçbir bilgim bulunmamaktadır. Teleferik benden önceki genel müdür döneminde faaliyete alınmıştı. Benim herhangi bir sorumluluğum var ise benim haricimde sorumluluğa gidecek 4 kişi daha bulunmaktadır. Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi. Ön bilirkişi raporunda civatalarla ilgili hususlar yazmaktadır."

"BİLİRKİŞİ RAPORU HATALI"

"Ayrıca bilirkişi raporunun da hatalı olduğunu söylemek isterim. Söz konusu teleferikle ilgili bakımlar ve civatalar, direklerin bakımı ve buna benzer tadilat onarımın yapıldığına dair bilgi ve belgeleri avukatım birazdan sunacaktır. Benim görev yaptığım süre zarfında rutin bakımlar ile ağır bakımların eksiksiz yapıldığı, ANET A.Ş. Yönetim Kuruluna Mega Tower isimli şirket tarafından sunulmaktadır. Raporlar düzenli olarak çift heyet tarafından kontrol edilmektedir. Suçsuzum."

ANTALYA ADLİYESİ ÖNÜNE ÇAĞRI: "ANTALYALILAR HALKIN İRADESİNE SAHİP ÇIKIN"

Öte yandan Mesut Kocagöz'ün resmi X hesabından, Antalyalılar saat 13.00'da Adliyesi önünde yapılacak olan basın açıklamasına çağrı yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Adalet öldü. Antalyalılar, halkın iradesine sahip çıkın, birleşin. Hukuki zemini olmayan bu siyasi karara karşı tepkimizi göstermek için tek ses oluyoruz. Seçimi kazandığı için iktidar tarafından cezalandırılmak istenen Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz'e sahip çıkmak için tüm Antalyalıları 15 Nisan Pazartesi saat 13.00'te Antalya Adliyesi'ndeki basın açıklamamıza bekliyoruz."

CHP HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelişmelerin Antalya'da yakından takip edilmesi için CHP Grup Başkanı Ali Mahir Başarır başkanlığında heyet görevlendirdi.

Özel, "Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir. Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz." paylaşımında bulunmuştu.