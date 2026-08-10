Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Alanya\'nın kırsal yollarında yoğun mesai

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın kırsal mahalle ve yayla yollarında bakım, onarım ile altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Alanya ilçesindeki kırsal yerleşim yerleri ile yayla güzergahlarında yaz sezonu bakım faaliyetlerine devam ediyor.

Ekipler; Dikmetaş, Büyükpınar ve Yeşilöz Yaylası yollarında bakım ile şarampol temizliği yaptı. Ayrıca Dim Grup Yolu Gümüşkavak Mahallesi Dim Barajı çevresi ile Türktaş, Süleymanlar ve Kayabaşı mahalle yollarında da bakım onarım çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Bayır, Bayırkozağacı, Taşatan, Yeniköy ve Hacıkerimler grup yollarında ise asfalt serimi öncesi zemin hazırlığı, istinat duvarı yapımı ve stabilize malzeme serme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.