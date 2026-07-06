Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir'den Edirne Belediyesi'ne Ziyaret - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir'den Edirne Belediyesi'ne Ziyaret

06.07.2026 15:17  Güncelleme: 16:20
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş ve sporcularla birlikte Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret etti. Özdemir, altın kemeri Antalya'ya götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş ve Büyükşehir Belediyesi sporcularıyla birlikte Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret etti. Özdemir, "Sizler çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptınız. Biz de altın kemeri kazanarak Antalya'ya dönüyoruz" dedi.

Başkan Vekili Büşra Özdemir, 665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Utkan Hasan Eminoğlu, Büyükşehir Belediyesi Güreş Koordinatörü Hasan Aydın, başpehlivan Mustafa Taş, sporcular ve aileleriyle birlikte Başkan Gencan Akın'ı ziyaret etti.

"SENEYE YENİDEN ALMAYA GELECEĞİZ"

Özdemir, Gencan'a ev sahipliği başarılı organizasyon için teşekkür ederek, "Asırlardır bu geleneği çok güzel bir şekilde yaşatıyorsunuz. Ata sporu güreş, bizim kültürümüzün ve geleneğimizin önemli bir parçası. Geçmişe sahip çıkmazsanız geleceğe güçlü köprüler kuramazsınız. Edirne Belediyesi bunu başardı. Sizler çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptınız. Biz de altın kemeri kazanarak Antalya'ya dönüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak altın kemeri Antalya'ya götürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl gidiyoruz, seneye yeniden almaya geleceğiz" diye konuştu.

"ANTALYA GÜREŞE ÇOK BÜYÜK DESTEK VERİYOR"

Gencan ise Özdemir'i güreşe verdiği destek dolayısıyla tebrik ederek, Başpehlivan Taş'ı başarısından dolayı kutladı. Çok güzel müsabakalar izlediklerini belirten Akın, "O dualı çayırda bu unvanı kazanmak kolay değil. Tahmin ediyorum ki Erkan, bu başarıya ulaşmak için gece gündüz demeden çalıştı. İki kadın belediye başkanı olarak Antalya'da Büşra Başkanımız güreşe çok büyük destek veriyor. Bizler de Edirne'de ata sporu güreşi yaşatmak için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Taş ise "Şükürler olsun altın kemeri kazandım. Hedeflerimize yaklaştıkça inancımız arttı. Çok mutluyum. Bir hayalimi gerçekleştirdim. Farklı hayallerimiz de var. Taş ailesi olarak bir gün Kırkpınar finalinde karşı karşıya gelmek istiyoruz. Bu süreçte bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve her zaman destekleyen Büşra Başkan'ımateşekkür ediyorum. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki başarılı organizasyondan dolayı Edirne Belediyesibaşta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizi seven ve destekleyen tüm güreşseverlere de teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir'den Edirne Belediyesi'ne Ziyaret - Son Dakika

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