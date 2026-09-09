Antalya Dayanışma Grubu, ATSO Başkan adaylarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Dayanışma Grubu, ATSO Başkan adaylarıyla bir araya geldi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Dayanışma Grubu (ADG), ATSO seçimleri öncesinde dört başkan adayını bir otelde buluşturdu. Davut Çetin, Hatice Öz, Berkay Bahar ve Reşat Güney projelerini anlattı. ADG Başkanı Salih Peker, dayanışma ve ortak gelecek vurgusu yaptı.

Antalya Dayanışma Grubu (ADG), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimleri öncesinde dört başkan adayını aynı platformda buluşturdu.

ADG'den yapılan açıklamaya göre, bir otelde basın mensupları ve grup üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ATSO başkan adayları Davut Çetin, Hatice Öz, Berkay Bahar ve Reşat Güney, projelerini ve ATSO'nun geleceğine ilişkin hedeflerini anlattı.

Program kapsamında her başkan adayına 30 dakikalık süre ayrıldı. Güney, Öz, Bahar ve Çetin sahneye çıkarak oda seçimlerine yönelik projelerini, çalışmalarını, hedeflerini ve Antalya ekonomisinin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

ADG Başkanı Salih Peker, Antalya'nın ekonomik geleceği açısından önemli bir süreçten geçildiğine dikkati çekti. Yaklaşık dört yıl önce çıktıkları yolda dayanışma anlayışını merkeze aldıklarını belirten Peker, şunları kaydetti:

"Antalya Dayanışma Grubu olarak ismimizin taşıdığı anlamı her zaman önemsedik. Biz dayanışmanın yalnızca zor günlerde değil, bir şehrin geleceğini birlikte inşa ederken de gerekli olduğuna inanıyoruz. Antalya bizim için yalnızca yaşadığımız bir şehir değil, hepimizin ortak değeri, ortak sorumluluğu ve gelecek nesillere bırakacağımız önemli bir mirastır. Antalya'yı daha güçlü, daha üretken ve yaşam kalitesi daha yüksek bir şehir haline getirmek hepimizin ortak hedefi olmalıdır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Salih Peker, Hatice Öz, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Dayanışma Grubu, ATSO Başkan adaylarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı

18:39
Arda Güler’in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı
Arda Güler'in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı
18:29
Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı
Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı
18:11
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
17:25
Rize’de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB’de üst düzey diplomatmış
Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış
17:19
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız
16:41
Yemen’de sıcak saatler Savunma Bakanı’nın konvoyunu vurdular
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 19:02:30. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya Dayanışma Grubu, ATSO Başkan adaylarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement