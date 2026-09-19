Antalya Demre'de villa dolandırıcılığı soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Demre ilçesinde internetten villa ve bungalov kiralama ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Demre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayının aydınlatılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmada, mağdur A.Ç'nin internetten villa ve bungalov kiralama ilanı veren şüphelilerle iletişime geçtiği, kendisine bildirilen farklı banka hesaplarına para gönderdiği ve bu şekilde dolandırıldığı tespit edildi.

Suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.