Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Bosna Hersek\'te Konser Verdi

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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) organizasyonuyla yaşlı ve engellilere konser verdi.

Saraybosna Kantonu Çalışma, Sosyal Politika, Yerinden Edilmiş Kişiler ve Mülteciler Bakanlığına bağlı Engelli ve Diğer Kişilerin Sosyal ve Sağlıklı Barınma Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile yerel yetkililer katıldı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Dünya Renkleri" adıyla gerçekleştirilen programda Bayramoğulları, dünya klasiklerinden ve Türk sanatçıların bestelerinden oluşan flüt dinletisi sundu.

Boşnakça Sevdalinka eserini de icra eden sanatçı, salondakilerden büyük beğeni topladı.

Bayramoğulları, AA muhabirine etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce de Bosna Hersek'e geldiğini ve sosyal sorumluluk çerçevesinde dünyanın birçok yerinde konserler verdiğini söyledi.

Programı gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Lelya Bayramoğulları, "Ülkemizi tüm kıtalarda temsil ediyorum. Hangi ülkeye gittiysem oranın en sevilen melodilerini paylaşıyorum. Bu şekilde onlarla aynı dili konuştuğumuzu, aynı şeyi paylaştığımızı belirtmek istiyorum. Katılanlar da bana çok güzel eşlik ettiler, çok mutlu oldum." dedi.