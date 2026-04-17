Antalya Diplomasi Forumu 2026

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, "Biz her bir toplantıya katılmaya hazırız. Türkiye ile Zelenskiy arasında, Putin arasında, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da belki Trump arasında gerçekleştirilecek her görüşmeye hazır olduğumuzu söylemek istiyorum." dedi.

Sybiha, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında katıldığı oturumda dinleyicilere hitapta bulundu.

Ukrayna'nın şu anda sınır hatlarını koruduğunu belirten Sybiha, Ukrayna'nın son bir yıl içerisinde savaş ve enerji alanında daha güçlü hale geldiğini vurguladı.

Sybiha, ülke tarihinin en zorlu dönemini atlattıklarının altını çizerek, geçen aylarla kıyaslandığında savaş alanında en güçlü seviyelere ulaştıklarını söyledi.

"Geçtiğimiz aylarda Rusya'nın işgal ettiği bölgelerden daha fazlasını ele geçirmiş olduk." diyen Sybiha, Rusların herhangi bir stratejik hedefe ulaşamadığını ifade etti.

Sybiha, Rusya'nın dün Ukrayna şehirlerine 700 dron ve 40 füzeyle saldırdığını dile getirerek, yakın gelecekte büyük çaplı saldırıların devamını beklediklerini kaydetti.

Orta Doğu'daki ülkelere güvenlik alanında ortaklık teklif ettikleri bilgisini paylaşan Sybiha, Ukrayna'nın savunma sanayi alanında çok ciddi ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Sybiha, Rusya'nın "gölge gemilerine" yönelik baskının artırılması gerektiğini savunarak, Rus ham petrolünün "yasa dışı yollardan ihracatının" engellenmesinin önemini vurguladı.

Macaristan, AB ve ABD ile ilişkiler

Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın partisinin seçimi kaybetmesi ve hükümetin değişmesinin kendileri için "Paskalya" niteliğinde olduğunu belirten Sybiha, Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon ve üyelik konusunda ellerinde yeni bir fırsat olduğunu söyledi.

Sybiha, Ukrayna toplumu için AB üyesi olmanın yaşam kalitesi bakımından önem arz ettiğinin altını çizerek, ülkesinin de Avrupa'nın gücüne katkı sağlayacağını dile getirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Viktor Orban'a destek çağrılarını yakından takip ettiklerini aktaran Sybiha, seçim sonuçlarının ortada olduğunu ve Macaristan ile ilişkilerde "yeni bir sayfa" açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sybiha, ABD ile diplomatik ilişkilerde en zorlu dönemi atlattıkları değerlendirmesinde bulunarak, ABD ve Başkan Donald Trump'ın desteği ile çabalarını takdir ettiklerini ve beklediklerini ifade etti.

ABD'nin Patriot hava savunma sistemlerini satın almaya ihtiyaç duyduklarını belirten Sybiha, Amerikalı meslektaşlarıyla işbirliğinin iyi seviyede olduğunu bildirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Sybiha, Rusya ile yapılan barış görüşmeleri için "Ukrayna tarafı koşulsuz bir ateşkese razı." ifadesini kullanarak, 20 maddelik barış planı içerisinde Ukrayna güçlerinin Donbas'tan çekilmesi gibi kabul edemeyecekleri maddeler bulunduğunun altını çizdi.

"Ukrayna, toprak bütünlüğümüze kast edecek hiçbir maddeyi benimsemeyecektir." diyen Sybiha, barışın sağlanması için temasların sürdüğünü ve Amerikan heyetinin Ukrayna'yı ziyaretini beklediklerini söyledi.

Sybiha, Rusya'nın her ay yaklaşık 30 bin asker kaybettiğini öne sürerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "emellerine savaş meydanında ulaşamayacağını" kaydetti.

Asya ve Afrika'dan yabancı askerlerin Rus ordusunun bünyesinde olduğunu iddia eden Sybiha, Ukrayna'nın elinde 300'den fazla tutuklu Rus olmayan yabancı asker bulunduğunu kaydetti.

Sybiha, Ukrayna'nın da ulusal savunma kapasitesini güçlendirmesi ve dışa bağımlılığını azaltması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin savunma kapasitesini öven Sybiha, "Türkiye, hatırladığım kadarıyla yüzde 80 kadar kendi ordusunun ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, bu muazzam bir gerçek." ifadesini kullandı.

Sybiha, ülkesinin seçime hazır olduğunu ancak doğru ve yerinde güvenlik koşullarına ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Yaklaşık 8 milyon Ukraynalının savaş nedeniyle yabancı ülkelerde yaşadığını hatırlatan Sybiha, ateşkes ilan edilmesi durumunda bu süreçte seçim yapmaya hazır olduklarını hatırlattı.

Sybiha, Türkiye'nin "benzersiz bir diplomatik tecrübeye" sahip olduğunun altını çizerek, savaş halinde olan bir ülkenin bakanı olarak Antalya Diplomasi Forumu'na katılmasının öneminden bahsetti.

Barış için toplantılara katılmaya hazır olduklarını vurgulayan Sybiha, "Biz her bir toplantıya katılmaya hazırız. Türkiye ile Zelenskiy arasında, Putin arasında, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da belki Trump arasında gerçekleştirilecek her görüşmeye hazır olduğumuzu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sybiha, Türkiye'nin, Ukrayna'nın barışı tesis etme çabaları açısında büyük rol oynadığını kaydetti.