Antalya Diplomasi Forumu'nda Bölgesel İşbirliğinde Kültür ve Eğitimin Rolü Vurgulandı - Son Dakika
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Antalya Diplomasi Forumu'nda Bölgesel İşbirliğinde Kültür ve Eğitimin Rolü Vurgulandı

Antalya Diplomasi Forumu\'nda Bölgesel İşbirliğinde Kültür ve Eğitimin Rolü Vurgulandı

Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen panelde, kültür, eğitim ve bilimin yanı sıra bölgesel işbirliklerinin diplomasiye katkısı ve Türk kültürel mirasının korunmasının önemi vurgulandı. Panelde konuşan uzmanlar, eğitimin uluslararası ilişkilerdeki rolüne dikkat çekerek, kültür ve eğitimin ulusların gelişimi ve refahı için belirleyici faktörler olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türk devletleri arasındaki kültürel yakınlığın işbirliği ve ilişkileri etkilediği vurgulandı.

03.03.2024 14:25  Güncelleme: 14:26
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Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Bölgesel İşbirliğinde Kültür ve Eğitimin Rolü" başlıklı panelde kültür, eğitim ve bilimin yanı sıra mevcut dönemde diplomasinin gelişmesinde bölgesel işbirliklerinin rolü ve Türk kültürel mirasının korunmasının önemi vurgulandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te, moderatörlüğünü TRT World sunucularından Alican Ayanlar'ın üstlendiği panele Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktoty Raimkulova katıldı.

Panelde konuşan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Kılıç, eğitimin uluslararası ilişkilerde insan kalitesinin rolünü belirlemedeki önemine dikkati çekerek, "Eğitim dediğimiz şey, eğitim felsefecilerinin de dediği gibi plansız bir şey değildir." diye konuştu.

Kılıç, "İnsanın iç eğitimi onun dış eğitiminin de beraberinde kalitesini de yükseltecektir." şeklinde konuşarak, iç eğitimin ilkokuldan başlamak üzere bütün insanlığa öğretilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu söyledi.

Öğrencilerin yalnızca "yüksek IQ odaklı alanlara" endekslenmemesi gerektiğini belirten Kılıç, duygusal zekanın ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Uluslararası öğrencilerin farklılıklarının, ülkemizin zenginliği olduğunu düşünüyoruz"

YÖK Başkanı Özvar da eğitim ve kültürün ülkeler arası dayanışmayı güçlendirebileceğine dikkati çekerek, bu alanda işbirliğinin toplumlar arasında dostça ilişkiler kurulması konusunda gelecek vadettiğini ifade etti.

Türkiye'deki uluslararası öğrencilere ilişkin konuşan Özvar, "Uluslararası öğrencilerin çeşitliliğinin, ülkemizin zenginliği olduğunu düşünüyoruz. Biz de onlardan öğreniyoruz." dedi.

Özvar, kültürel yakınlığı olan ülkelerle işbirliği ve yakın ilişkiler kurulmasının "daha kolay" olduğunu kaydederek, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan gibi Türk devletleriyle ilişkilerin, kültürel, bilimsel ve teknolojik etkileşimleri etkilediğini vurguladı.

Yükseköğretim konusunda bilim diplomasisi alanında çalıştıklarını söyleyen Özvar, bu yaklaşımın yalnızca "bir öncelik değil aynı zamanda uluslararası işbirliklerini zenginleştiren yeni bir bakış açısı" olduğunun altını çizdi.

"Kültür, insanları birleştirir, bütünleştirir"

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Raimkulova ise kültür ve eğitimin ulusların gelişimi ve refahı konusunda belirleyici iki faktör olduğunu ve zengin tarih ve kültürel mirası olan Türk devletleri için bu faktörlerin önemini vurguladı.

Raimkulova, Türk devletlerinin ortak köken, dil ve zengin kültürel miraslarının olduğunu kaydederek, "Kültür, insanları birleştirir, bütünleştirir." dedi.

Türk Kültür ve Miras Vakfının misyonunun, söz konusu Türk kültürel mirasını uluslararası alanda korumak, tanıtmak, araştırmak olduğunu, bu alanda çalışmalar yaptıklarını aktaran Raimkulova, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde Türk devletlerinin, dayanışmayı güçlendirme ve işbirliğini derinleştirme alanında bağlılıklarına işaret etti.

Bölgesel işbirliklerinde kültür, eğitim ve bilimin yeri

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev de Antalya Diplomasi Forumu'nun, mevcut bölgesel ve küresel konularda diyalogların yürütülmesi için temel platformlardan biri olduğunu ifade etti.

Mustafayev, mevcut dönemde bölgesel işbirliği girişimlerinin, kargaşalı dönemlerde diplomasinin gelişmesine ilişkin rolüne dikkati çekerek, bölgesel işbirliklerinde kültür, eğitim ve bilim aracılığıyla barışçıl ilişkiler kurulmasının önemini vurguladı.

Siyasilerin, diplomatik faaliyetlerinde stratejilerinin önemli bir parçası olarak kültür, bilim ve eğitimi öncelemesi gerektiğini belirten Mustafayev, Türk devletlerinin ortak kültürel miraslarının korunması konusunda bölgesel işbirliğinin öneminin de altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Diplomasi Forumu'nda Bölgesel İşbirliğinde Kültür ve Eğitimin Rolü Vurgulandı - Son Dakika

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