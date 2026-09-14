Antalya Döşemealtı'nda cezaevi otoparkındaki hırsızlıkta 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Antalya Döşemealtı'nda cezaevi otoparkındaki hırsızlıkta 2 şüpheli tutuklandı

Antalya Döşemealtı\'nda cezaevi otoparkındaki hırsızlıkta 2 şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki cezaevi otoparkında bir araçtan hırsızlık yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manavgat'ta yakalanan şüphelilerin üzerinde çalındığı değerlendirilen altın kolye, çanta ve bir miktar para gibi malzemeler ele geçirildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki cezaevi otoparkındaki araçtan hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı Cezaevi otoparkında araçtan hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Manavgat ilçesinde olduklarını belirledikleri 4 şüpheliyi, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden T.A'nın dört ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve yakalandığı sırada başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. B.A'nın da hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli aletler ile araçtan çaldıkları değerlendirilen altın kolye, eldiven, güneş gözlüğü, çanta, bir miktar para başta olmak üzere bazı malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Döşemealtı'nda cezaevi otoparkındaki hırsızlıkta 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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