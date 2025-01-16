Antalya Düşünce Platformu ile Ekonomik Toplantı - Son Dakika
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Antalya Düşünce Platformu ile Ekonomik Toplantı

ATSO Başkanı Hacısüleyman, ekonomik öngörüleri ve projeleri tartışmak için platform üyeleriyle buluştu.

16.01.2025 13:48
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Düşünce Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, 2025 yılına ilişkin ekonomik öngörüler ve ATSO'nun geleceğe dönük projeleri ele alındı, "Tarımda Kadın Eli" projesi ve Antalya Kültür Sanat'ta yürütülen çalışmalara dair detaylar paylaşıldı

ATSO Başkanı Hacısüleyman, turizm, tarım, sanayi ve teknoloji gibi kritik sektörlerdeki gelişmeleri değerlendirdi. Küresel ve yerel ekonomik koşullara da değinen Hacısüleyman, ATSO'nun 2025 hedeflerini anlattı.

Antalya Düşünce Platformu Başkanı Mustafa Müezzinoğlu da nitelikli insanların bir araya gelerek, kendi içerisinde dayanışma oluşturduğunu vurgulayarak, platform olarak, kısa zamanda önemli projelere imza attıklarını belirtti.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından yeni üyelere rozet takılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Teknoloji, antalya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Düşünce Platformu ile Ekonomik Toplantı - Son Dakika

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