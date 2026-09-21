Antalya Elmalı\'da aniden bastıran sağanak pazarda su taşkınına yol açtı

Antalya Elmalı'da aniden bastıran sağanak pazarda su taşkınına yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elmalı ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı. Pazar kurulan alana da suların girmesi esnaf ve alışveriş yapanlara zor anlar yaşatırken, belediye ekipleri biriken çamur ve su birikintilerini temizlemeye başladı.
ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su taşkınları oluştu.
Elmalı ilçesinde öğleden sonra sağanak etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağışla birlikte yüksek kesimlerden gelen sular, cadde ve sokaklara taşkına neden oldu. Pazarı kurulan alana da suların girmesi, esnafa ve alışveriş yapanlara zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken çamur ve su birikintileri temizlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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