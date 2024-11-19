Antalya Emekli Kahveleri: Emeklilerin Buluşma Noktası

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Emekli Kahveleri, ücretsiz sunduğu imkanlar ve sosyalleşme ortamıyla emeklilerin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında, emekliler için hizmete sunduğu Emekli Kahveleri, emeklilerin ikinci evi oldu. 2022 yılında, Düden Park ve İsmet İnönü Kent Meydanı'nda faaliyete geçirilen Emekli Kahveleri, sağladığı imkanlar ve sosyalleşme ortamıyla, birçok emeklinin uğrak noktası haline geldi.

Ücretsiz çay ve su imkanı sunan Emekli Kahveleri'ne sabahın erken saatlerinde giden emekliler, çaylarını yudumlayıp, kahvaltılarını yaparken bir yandan da gazetelerini okuyor. Vakitlerini bir şeyler öğrenerek geçirmek isteyen emekliler içinse Emekli Kahveleri'ndeki kütüphanelerde birçok türde kitap bulunuyor. Emekliler aynı zamanda birbirileriyle kaynaşıp, sosyalleşme fırsatı buluyor.

Ziyaretçileri Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Emekli Kahveleri için şunları söyledi:

-Bahattin Çelikkan: "Emekliler Kahvesi bizim için bir nimet oldu. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bize çok büyük bir iyilik yaptı. Onun sağladığı bu imkanlar sayesinde buraya gelip, çayımızı, suyumuzu içebiliyoruz, dostlarımızla sohbet ediyoruz. Gönül ister ki, Türkiye'nin her yerinde bu imkanlar yaratılsın."

- Hasan Çiftçi: "Çalışan arkadaşlardan, verilen hizmetten, insan yerine konulmaktan mutluyuz. İnsan tabi ki mutlu olduğu yere gelir. İkramlardan yararlanıp dostlarımızla bir şeyler paylaşıyoruz. Televizyonla veya kitaplarla vakit geçiriyoruz. Personel bize çok özen gösteriyor. Bu hizmeti sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum. Bu hizmet, biz emekliler için büyük bir nimet. Bunun değerini biliyoruz."