Antalya Emniyet Müdürü'nden Güvenlik Mesajları - Son Dakika
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Antalya Emniyet Müdürü'nden Güvenlik Mesajları

Antalya Emniyet Müdürü\'nden Güvenlik Mesajları

İlker Arslan, Antalya'da güvenlik önlemleri ve toplumsal destek vurgusu yaptı, huzur mesajı verdi.

01.10.2024 14:46
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Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş'ı ziyaret eti.

Arslan, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da 1 aydır görev yaptığını ve önemli bir güvenlik sorununun olmadığını belirtti.

Antalya emniyetinin basına karşı hep şeffaf davranacağını dile getiren Arslan, şeffaf olunmayınca olayların, özünden sapıp başka bir nitelik taşıyabildiğini kaydetti.

Antalya'da önceliklerinin insan merkezli güvenlik konsepti olduğuna dikkati çeken Arslan, "Güvenlik konsepti kesinlikle hakka, hukuka ve toplum ahlakına uygun davranış içerisinde bulunan kişilerin hakkını muhafaza etmek kaydıyla olacak. Bunlara aykırı davrananların toplumda varlığına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Antalya'da toplum ahlakına uygun davranış sergileyen herkese kibar, nezaketle davranan polisler olacaklarını anlatan Arslan, "Suça ve suçlulara karşı sıfır tahammül. Toplum düzenini bozan kişilere karşı, suç ve suçlularla mücadelede gösterdiğimiz polisiye tavır da mevzuata aykırılığa da sıfır tolerans bakış açımız. Antalya'da gönlünüz rahat olsun, 'asayiş berkemal' diyebileceğimiz huzur ortamı hakim. Antalyalılar gece rahat şekilde yastığına baş koysun. Antalya polisi olarak çok başarılıyız." diye konuştu.

Antalya'da motosiklet kullanım oranının diğer kentlere göre daha fazla olduğunu aktaran Arslan, Türkiye'de meydana gelen ölümlü kazaların yarısını motosiklet kazalarının oluşturduğunu belirterek, kasksız sürücü veya yolcu gördüklerinde trafikte ilerlemelerine asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Uyuşturucu ile mücadelede farklı çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Arslan, şunları söyledi:

"Şehrin her noktasında futbol tabiriyle tam pres yaparak alan hakimiyetini arttırmak istiyoruz. Geldiğimiz nokta güzel, daha iyi olması için bazı çalışmalarımız da var. Gerçekçi güvenlik anlayışıyla mücadele edeceğiz. Okul önlerinde uyuşturucuyla mücadelenin yanı sıra çocuklara yönelik farklı tehlikelerin oluşmasını engellemek amacıyla da önlemler aldık. Bu sorunları engellemek için sadece polisiye tedbirlere değil aileler ve sokak kültürünün oto kontrolüne de ihtiyacımız var. Toplumsal desteğe de ihtiyacımız var."

İdris Taş da Arslan'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek AGC üyelerinin yazdığı "Neler yaşadık neler" kitabını hediye etti.

Kaynak: AA

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