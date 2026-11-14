Antalya-Fethiye yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi, 1 ölü, 5 yaralı

Antalya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Antalya- Fethiye kara yolu Elmalı mevkisinde U.K. yönetimindeki 07 EUN 68 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, araçta sıkışan G.C'nin (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada sürücü U.K. (35) ile araçta bulunan R.B. (17), M.U. (18), S.A. (14) ve Y.A. (14) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araçtan çıkarılan G.C'nin cenazesi morga götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.