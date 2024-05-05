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Antalya Gazeteciler Cemiyeti heyeti Almanya'da temaslarda bulundu

Antalya Gazeteciler Cemiyeti heyeti Almanya\'da temaslarda bulundu

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) heyeti, Almanya'nın Nürnberg şehrinde faaliyet gösteren Nürnberg Presse Club ile imzalanan 'Kardeşlik Protokolü'nün 20. yılı dolayısıyla Almanya'ya gitti. Heyet, mesleki, diplomatik ve sivil toplum inisiyatifleri çerçevesinde çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretin sonunda AGC Başkanı İdris Taş, ziyaret haberlerini kitap haline getireceklerini ve iki ülke arasındaki dostluğun devam etmesini arzuladıklarını belirtti.

05.05.2024 14:51
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Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) heyetinin, Almanya'nın Nürnberg şehrinde faaliyet gösteren Nürnberg Presse Club ile imzalanan "Kardeşlik Protokolü"nün 20. yılı dolayısıyla gittiği Almanya'da çeşitli temaslarda bulunduğu bildirildi.

AGC'den yapılan yazılı açıklamada, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de katılımıyla, deneyimli ve genç gazetecilerden oluşan heyet, Almanya'da mesleki, diplomatik ve sivil toplum inisiyatifleri çerçevesinde yoğun temaslar gerçekleştirdi.

Heyet, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğunu ziyaretinin ardından Müstakil Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MÜSİAD) Nürnberg şubesinin etkinliğinde Türk iş insanlarıyla buluştu.

Vali Şahin ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Nürnberg'teki ikinci günlerinde Almanya'nın Bavyera eyaletinde yayın yapan basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

AGC heyeti, basın kuruluşlarıyla gerçekleştirdikleri toplantının ardından Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğunca Almanya'nın Fürth şehrinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı.

Almanya'daki üçüncü günlerinde Bamberg şehrindeki Bavyera Eyaleti Emniyet Özel Harekat Merkezi'ni ziyaret eden heyet, güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmaları ve polis-basın ilişkisi hakkında bilgilendirildi.

Heyet daha sonra Bamberg dönüşünde Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König'in AGC heyeti onuruna düzenlediği resepsiyona katıldı.

Aynı günün akşamında AGC ile Nürnberg Presse Club arasındaki kardeşlik protokolünün 20. yılına özel kutlama programı gerçekleştirildi.

Ziyaret haberleri kitap haline getirilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen AGC Başkanı İdris Taş, ziyarete katılan tüm meslektaşlarının keyif aldığını belirterek, hem Nürberg'te hem de Antalya'da 20. yıl ziyaretiyle ilgili çıkan bütün haberleri kitap haline getireceklerini söyledi.

Taş, "İki ülke arasında derin dostluklarımız var. Bu dostluğun devam ettirilmesi en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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