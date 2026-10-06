Antalya Gazipaşa'da kamyona ateş açan şüpheliler aranıyor, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Antalya Gazipaşa'da kamyona ateş açan şüpheliler aranıyor, sürücü yaralandı

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Antalya Gazipaşa'da D-400'de seyreden kamyonun önü, iddiaya göre siyah renkli bir araçtakilerce kesilmeye çalışıldı ve kamyona tabancayla ateş açıldı. Yaralanan kamyon sürücüsü Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı, jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki kamyona silahla ateş açılması sonucu sürücü yaralandı.

İddiaya göre, Kahyalar Mahallesi'nde D-400 kara yolunda seyreden Mustafa T. idaresindeki kamyonun önü, siyah renkli bir araçtakilerce kesilmeye çalışıldı.

Şüpheli veya şüphelilerin daha sonra tabancayla kamyona ateş ettiği öne sürüldü.

Saldırıda, kamyon sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa T., Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaJandarmaGazipaşaAntalyaGüncelOlaySon Dakika

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