Antalya Gazipaşa\'da şarampole savrulan kamyonette 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetin şarampole savrulduğu kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Sugözü Mahallesi Bekere mevkiinde meydana geldi. Maha yaylasından Gazipaşa istikametine ilerleyen sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybebettiği, Celil Ü. idaresindeki 07 AHT 103 plakalı kamyonet, yaklaşık 10 metrelik uçurumdan şarampole savruldu. Kazada araç sürücüsü Celil Ü. ile kamyonette yolcu olarak bulunan Sıdıka Ç. ve Ahmet Kağan Ç. (14) yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.