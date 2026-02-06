Antalya Genç İklim Liderleri Platformu, Muratpaşa Meclisi'nde Çalışmalarını Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya Genç İklim Liderleri Platformu, Muratpaşa Meclisi'nde Çalışmalarını Anlattı

06.02.2026 11:37  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi'nin ortaklığında yürütülen Antalya Genç İklim Liderleri Platformu (AGİP), belediye meclis toplantısında iklim krizine dair projeleri ve yerel yönetimlerin rolünü anlattı. Gençler, iklim değişikliğiyle mücadelede aktif birer çözüm ortağı olmak istediklerini ifade etti.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin proje ortağı olduğu Antalya Genç İklim Liderleri Platformu (AGİP), belediye meclis toplantısında yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Muratpaşa Belediyesi'nin proje ortağı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenen Antalya Genç İklim Liderleri Platformu (AGİP), belediye meclis toplantısında yürüttüğü çalışmaları anlattı. Proje, Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) ile Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) iş birliğinde yürütülüyor. Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, belediyenin 6 Eylül 2024 tarihli meclis kararıyla projeye ortak olduğunu hatırlattı. Avrupa Birliği'nden 97 bin 700 dolar hibe alan projenin 2 Ocak 2025'te başladığını belirten Keleş, ANTOK ve ÇETADER ortaklığında yürütülen çalışmanın başarıyla son aşamaya geldiğini ifade etti.

"İklim değişikliğiyle mücadele yerelde başlar"

AGİP adına konuşan öğrencilerden Ezgi İldaş ise iklim krizinin gençler için soyut bir kavram olmadığını vurguladı. İldaş, "Bizim için iklim krizi, sokağa çıkılamayan sıcak hava dalgaları, kuruyan su kaynakları ve belirsiz bir gelecek demek" dedi. Yerel yönetimlerin iklim mücadelesinde kilit rol oynadığını belirten İldaş, "İklim değişikliğiyle mücadele yerelde başlar ve bu mücadelenin en büyük enerjisi biz gençleriz" ifadelerini kullandı.

Toprak Özmen de platformun üç temel hedef üzerine kurulduğunu belirterek bunları bilgi, eylem ve savunuculuk olarak sıraladı. "Bu platform, 'birileri yapsın' demeyi bırakıp 'nasıl yapabiliriz' sorusunun sorulduğu bir yer" diyen Özmen, gençlerin yalnızca farkındalık yaratmakla kalmadığını, sahada aktif çalışmalar yürüttüğünü ve karar alıcılarla doğrudan temas kurarak politikaları etkilemeyi amaçladıklarını söyledi. Özmen, AGİP'in Muratpaşa Belediyesi ile kalıcı bir belediye–gençlik iş birliği modeline dönüşmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Derin Şahin ise Muratpaşa'ya özgü endemik bir tür olan Lara Gelininin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, bu nedenle Gypsophila Park Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi. Şahin, projenin amacının alanı yaşayan bir bitki müzesine dönüştürmek olduğunu ifade etti.

Fırat Bingöl de gençlerin alınan kararlardan doğrudan etkilendiğine dikkat çekerek, yalnızca izleyici değil çözüm ortağı olmak istediklerini vurguladı. Bingöl, Muratpaşa Belediyesi bünyesinde aktif bir gençlik iklim meclisi kurulması ve AGİP İklim Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Genç İklim Liderleri Platformu, Muratpaşa Meclisi'nde Çalışmalarını Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:26:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Antalya Genç İklim Liderleri Platformu, Muratpaşa Meclisi'nde Çalışmalarını Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.