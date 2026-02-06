Antalya Genç İklim Liderleri Platformu, Muratpaşa Meclisi'nde Çalışmalarını Anlattı

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin proje ortağı olduğu Antalya Genç İklim Liderleri Platformu (AGİP), belediye meclis toplantısında yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Muratpaşa Belediyesi'nin proje ortağı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenen Antalya Genç İklim Liderleri Platformu (AGİP), belediye meclis toplantısında yürüttüğü çalışmaları anlattı. Proje, Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) ile Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) iş birliğinde yürütülüyor. Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, belediyenin 6 Eylül 2024 tarihli meclis kararıyla projeye ortak olduğunu hatırlattı. Avrupa Birliği'nden 97 bin 700 dolar hibe alan projenin 2 Ocak 2025'te başladığını belirten Keleş, ANTOK ve ÇETADER ortaklığında yürütülen çalışmanın başarıyla son aşamaya geldiğini ifade etti.

"İklim değişikliğiyle mücadele yerelde başlar"

AGİP adına konuşan öğrencilerden Ezgi İldaş ise iklim krizinin gençler için soyut bir kavram olmadığını vurguladı. İldaş, "Bizim için iklim krizi, sokağa çıkılamayan sıcak hava dalgaları, kuruyan su kaynakları ve belirsiz bir gelecek demek" dedi. Yerel yönetimlerin iklim mücadelesinde kilit rol oynadığını belirten İldaş, "İklim değişikliğiyle mücadele yerelde başlar ve bu mücadelenin en büyük enerjisi biz gençleriz" ifadelerini kullandı.

Toprak Özmen de platformun üç temel hedef üzerine kurulduğunu belirterek bunları bilgi, eylem ve savunuculuk olarak sıraladı. "Bu platform, 'birileri yapsın' demeyi bırakıp 'nasıl yapabiliriz' sorusunun sorulduğu bir yer" diyen Özmen, gençlerin yalnızca farkındalık yaratmakla kalmadığını, sahada aktif çalışmalar yürüttüğünü ve karar alıcılarla doğrudan temas kurarak politikaları etkilemeyi amaçladıklarını söyledi. Özmen, AGİP'in Muratpaşa Belediyesi ile kalıcı bir belediye–gençlik iş birliği modeline dönüşmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Derin Şahin ise Muratpaşa'ya özgü endemik bir tür olan Lara Gelininin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, bu nedenle Gypsophila Park Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi. Şahin, projenin amacının alanı yaşayan bir bitki müzesine dönüştürmek olduğunu ifade etti.

Fırat Bingöl de gençlerin alınan kararlardan doğrudan etkilendiğine dikkat çekerek, yalnızca izleyici değil çözüm ortağı olmak istediklerini vurguladı. Bingöl, Muratpaşa Belediyesi bünyesinde aktif bir gençlik iklim meclisi kurulması ve AGİP İklim Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.