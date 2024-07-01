Antalya Göynük Fen Lisesi Projeleri TÜBİTAK Türkiye Finallerine Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika
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Antalya Göynük Fen Lisesi Projeleri TÜBİTAK Türkiye Finallerine Katılmaya Hak Kazandı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, TÜBİTAK'ın Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Su Üstünde Durabilen Hareketli Güneş Paneli (SÜDA) projesi ile kuraklığa çözüm sunmayı hedefleyen öğrenciler, su kayıplarını yüzde 45 oranında azaltmayı başardı. Kutup Canlıları Tespit ve Analiz İHA'sı projesi ise küresel ısınma kaynaklı buzul erimesi nedeniyle kutup canlılarının tür ve yaşam alanlarını korumayı amaçlıyor.

01.07.2024 15:11
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Fen Lisesi tarafından hazırlanan projeler, TÜBİTAK'ın Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

TÜBİTAK 2204-D İklim Araştırmaları Proje Yarışması kapsamında lise öğrencileri Gül Gulsever, Serra Atmaca Gülrü ve Yaprak Yeter "Su Üstünde Durabilen Hareketli Güneş Paneli (SÜDA)" geliştirdi.

Öğretmen Nafi Duymuş, Arzu Yıldırım Şahin ve Vahit Hüyük danışmanlığında yürütülen proje, 2 bin 320 başvuru arasından ilk 30'a girerek Türkiye finallerine katılmayı hak kazandı.

Kuraklığa karşı çözüm sunmayı hedefleyen SÜDA, prototipte otonom ile yüzer güneş panelleri kullanılarak, baraj ve göletlerde buharlaşmadan kaynaklanan su kayıplarını yüzde 45 oranında azaltıyor.

TÜBİTAK 2204-C Kutup Araştırmaları Proje Yarışması'ndaki yer bilimleri alanında ise öğrencilerden Cennet Tekelioğlu, Elif Ocak ve Mehmet Ali Aşçı'nın hazırladığı "Kutup Canlıları Tespit ve Analiz İHA'sı" projesi Türkiye finallerine kaldı.

Proje, küresel ısınma kaynaklı buzulların erimesi nedeniyle kutup canlılarının tür ve yaşam alanlarının korunmasını amaçlıyor.

Görüntü- veri işleme teknolojisi ve makine öğretimiyle soğuğa dayanıklı malzemeler kullanılarak hazırlanan İHA, kutuplarda yaşayan türlerin tespiti, sınıflandırılması ve envanter kaydını sağlayarak canlıların yaşam alanlarını ve besin kaynaklarını koruma altına alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Göynük Fen Lisesi Projeleri TÜBİTAK Türkiye Finallerine Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Göynük Fen Lisesi Projeleri TÜBİTAK Türkiye Finallerine Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika
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