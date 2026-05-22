Antalya Havalimanı'nda Türk Mutfağı Haftası Tanıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Havalimanı'nda Türk Mutfağı Haftası Tanıtımı

Antalya Havalimanı\'nda Türk Mutfağı Haftası Tanıtımı
22.05.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Valisi Hulusi Şahin: - "Türk mutfağı temalı restoranlarımız ve dünyanın çeşitli bölgelerinde açılan Türk restoranları sayesinde Türk mutfağı, kültürü ve gastronomisi dünyaya tanıtılıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Antalya Havalimanı'nda tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali'ndeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte, Antalya'nın farklı bölgelerine özgü yemekler davetlilere sunuldu. Şefler tarafından hazırlanan geleneksel lezzetler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Protokolün yanı sıra gastronomi ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, gülüklü çorba, börülce salatası, kuzu incik, İbradı'nın holuşka yemeği ile Alanya'nın öksüz helvasından oluşan menü ikram edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası'nın her geçen yıl güçlenerek kök saldığını söyledi.

Türk mutfağının yüzlerce yıllık kültürel birikimin önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirten Şahin, etkinliğin hem Türk mutfağının hem de Türk kültürünün tanıtımı açısından önemli fırsat sunduğunu ifade etti.

Antalya'nın dünyanın en fazla turist ağırlayan şehirlerinden biri olduğunu anlatan Şahin, geçen yıl Antalya Havalimanı'nın yaklaşık 17,5 milyon yabancı turiste hizmet verdiğini kaydetti.

Havalimanlarının Türk mutfağının tanıtımı açısından önemli vitrinler olduğunu vurgulayan Şahin, "Türk mutfağı temalı restoranlarımız ve dünyanın çeşitli bölgelerinde açılan Türk restoranları sayesinde Türk mutfağı, Türk kültürü ve gastronomisi dünyaya tanıtılıyor. Bu açıdan Türk Mutfağı Haftası çok çok değerli." dedi.

Bulundukları restoranın geçen yıl Türk Mutfağı Haftası kapsamında açılışının yapıldığını anımsatan Şahin, işletmenin kısa sürede uluslararası alanda kendi kategorisinde önemli konuma ulaştığını dile getirdi.

Şahin, Türk turizminin dünyanın önde gelen sektörlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, gastronominin de Türkiye'nin tanıtımında önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Türk ve Osmanlı mutfak kültürü üzerine çalışmalarıyla tanınan şef Ömür Akkor da Türk Mutfağı Haftası'nın Türk gastronomisinin gelişimine önemli katkıda bulunduğu söyledi.

Öte yandan, havalimanının gelen yolcu bölümünde, Antalya'nın yöresel lezzetleri ile Türk mutfağının tanıtılması amacıyla yabancı turistlere turunç kabuğu şekeri ikram edildi.

Kaynak: AA

Gastronomi, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Havalimanı'nda Türk Mutfağı Haftası Tanıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:33:53. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya Havalimanı'nda Türk Mutfağı Haftası Tanıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.