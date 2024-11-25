Antalya Havalimanı'nda Uçak Yangını: 79 Yolcu Güvenli Şekilde Tahliye Edildi - Son Dakika
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Antalya Havalimanı'nda Uçak Yangını: 79 Yolcu Güvenli Şekilde Tahliye Edildi

Antalya Havalimanı'na iniş yapan Azamut Havayolları'na ait uçakta motor yangını çıktığı bilgisi alındı. Olayda 79 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildi ve yangın hızla kontrol altına alındı.

25.11.2024 01:28
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1)ANTALYA HAVALİMANI'NA TEKER KOYAN UÇAĞIN MOTORUNDA YANGIN ÇIKTI, 79 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

ANTALYA Havalimanı'na olumsuz hava koşullarında teker koyan Rus havayolu şirketine ait uçağın motorunda yangın çıktı. 79 yolcunun tahliye edildiği yangın hızla müdahale edilerek söndürülürken, uçak park pozisyonuna alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya'da fırtına etkisini sürdürürken, Antalya Havalimanı'na teker koyan Azamut Havayolları'na ait 'Sukhoi Superjet 100' tipi uçağın motorunda yangın çıktı. Hızla yönlendirilen ekipler yangına müdahale ederken, uçaktaki 79 yolcu tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, uçağın park pozisyonuna çekildiği belirtildi. Olay sırasında iniş için bekleyen bazı uçakların havada tur attığı, motoru yanan uçağın park pozisyonuna alınması sonrası hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Rusya Federasyonu'na ait Azamut Havayolları'na ait uçağın iniş anında motorunda yangın çıktığını ve anında müdahalenin gerçekleştirilip, alevlerin söndürüldüğünü söyledi. Yangının tam iniş sırasında meydana geldiğini anlatan Seyitoğlu, "Uçaktaki tüm yolcular yara almadan tahliye edildi, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi.

Kaynak: DHA

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