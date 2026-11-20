Haber: Batuhan DÜKEL/ Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANTALYA) - Antalya'nın demografik yapısını yansıtacak şekilde yazılım aracılığıyla belirlenen 50 yurttaşın oluşturduğu Antalya İklim Meclisi, Su Manifestosu'nu COP31 gündemine taşıyor. Meclis Sözcüsü Avukat Rabia Nur Yalçın, "COP31'den uluslararası iklim finansmanının su sorununa yönlendirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Erdem Vardar ve Antalya İklim Meclisi Sözcüsü Avukat Rabia Nur Yalçın, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), yurttaşların katılımıyla hazırlanan Antalya Su Manifestosu'nu ve karar alma süreçlerine katılımın önemini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Avrupa İklim Vakfı'nın desteğiyle Yuva Derneği yürütücülüğünde gerçekleştirilen Antalya İklim Meclisi kapsamında, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinden 50 yurttaş bir araya geldi. Katılımcılar; yaş, cinsiyet, eğitim, gelir durumu ve ilçelerin nüfus içindeki payı dikkate alınarak, Antalya'nın demografik yapısını yansıtacak şekilde bir yazılım aracılığıyla belirlendi.

Uzmanları dinleyen ve çözüm önerilerini tartışan katılımcılar, su kaynaklarının korunması, su yönetimi ve suyun adil paylaşımına ilişkin taleplerini Antalya Su Manifestosu'nda topladı.

"HALKIN SUYUN YÖNETİMİYLE İLGİLİ NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ ÖĞRENMEK İÇİN YAPTIK"

Yuva Derneğinin 2010 yılında kurulduğunu ve sürdürülebilir yaşam, ekoloji, çevre ve iklim alanlarında çalıştığını belirten Vardar, son beş yıldır özellikle iklim demokrasisi, halkın katılımı ve su konularına yoğunlaştıklarını söyledi.

COP31'i takip etmenin yanı sıra Antalya İklim Meclisi çalışmasının sonuçlarını delegelerle paylaşmak için zirvede bulunduklarını anlatan Vardar, şöyle konuştu:

"Biz bu yöntemi çok daha uzun vadeli bir çalışma için, Antalya halkının suyla alakalı, Antalya'nın suyunun yönetimiyle alakalı ne düşündüklerini ve taleplerini öğrenmek için yaptık. Bu eylül ayında başladı ve ekimin sonuna kadar devam etti."

"İKİ GÜN UZMANLARI DİNLEDİLER, İKİ GÜN KENDİ ARALARINDA TARTIŞTILAR"

Katılımcıların bir yazılım aracılığıyla belirlendiğini anlatan Vardar, meclisin çalışma sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Bu yazılımın seçtiği 50 kişi, iki gün boyunca önce Antalya'nın su sorunlarını ve olası çözümleri dinledi uzmanlardan. Ondan sonraki iki günde de küçük masalarda kendi aralarında tartıştılar, görüştüler, uzlaştılar. On madde belirlediler. Bir su manifestosu oluşturdular. Biz de bu su manifestosunu şimdi hem yetkililere hem de bu manifestoda yer alan COP'a olan çağrıyı COP delegelerine taşımak için buradayız."

Muratpaşa Belediyesi'nin COP31'e paralel düzenlediği söyleşiyle manifestoyu Antalya halkıyla da paylaşma fırsatı bulacaklarını belirten Vardar, benzer bir yurttaş meclisi çalışmasını daha önce İzmir'de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"HALKIN NE İSTEDİĞİNİ, NE TALEP ETTİĞİNİ DUYMA ŞANSIMIZ OLUYOR"

Meclisin farklı toplumsal kesimleri temsil edecek şekilde oluşturulduğunu belirten Vardar, kadın ve erkeklerin eşit sayıda yer aldığını, 18 yaş üzerindeki farklı yaş gruplarından yurttaşların sürece katıldığını söyledi.

Katılımcıların eğitim ve gelir durumlarının da dikkate alındığını aktaran Vardar, şunları kaydetti:

"Burada halkın içerisinde aslında o demografik bütün özellikleri yansıtan bir mini şehir, bir mini ülke yaratıyorsunuz. Bütün bu tamamen farklı arka planlardan gelen insanları bir araya getiriyoruz ve böylece aslında gerçekten halkın ne istediğini, ne talep ettiğini duyma şansımız oluyor."

"ANTALYA'NIN GELECEĞİNDEKİ DEĞİL, ŞİMDİSİNDEKİ SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞTIK"

Antalya İklim Meclisi Sözcüsü Avukat Rabia Nur Yalçın da mecliste su krizine karşı yurttaşların geliştirdiği önerileri anlattı. Yalçın, şöyle konuştu:

"Biz Antalya İklim Meclisi'nde Antalya'nın geleceğindeki değil, aslında şimdisindeki sorunlara yönelik çözümler üretmeye çalıştık. En büyük temel sorun da su krizi. İklim Meclisi'nde bir vatandaş olarak, bir yurttaş olarak bulunduk. Taleplerimiz oldu ilgili kurumlardan ve yine COP31'den. Aynı zamanda sadece talepte bulunmakla yetinmedik. Taahhüt de verdik. Biz kendimiz bu su krizine yönelik nasıl çözümler üretebiliriz yönünde taahhüt de verdik."

Yurttaşların çözümün parçası olmasının önemine değinen Yalçın, "Vatandaşların, yurttaşların sürece katılımının sağlanması, yani tabandan tavana bir süreç yürütülmesi çok önemli. Vatandaşların kendilerinin çözümde aktif bir rol oynaması çok önemli" dedi.

"ULUSLARARASI İKLİM FİNANSMANININ SU SORUNUNA YÖNLENDİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Yağmur suyu hasadı ve kentsel geçirgen yüzeyler gibi çözüm önerileri geliştirdiklerini belirten Yalçın, bunların hayata geçirilmesi için vadeler de planladıklarını söyledi.

Yerelde geliştirilen su çözümlerinin küresel karar alma süreçlerinde dikkate alınmasını istediklerini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"COP31'den talebimiz, yerel su çözümlerinin aslında küresel olarak değerlendirilmesi ve dikkate alınmasıydı. Akdeniz Havzası'ndaki, Antalya yerelindeki önemli ve örnek sayılabilecek somut iyi su örneklerinin dünya gündemine taşınmasını talep ettik. Aynı zamanda COP31'den uluslararası iklim finansmanının su sorununa yönlendirilmesini de talep ediyoruz."

"YILLARDIR MÜVEKKİLLERİMİ SAVUNUYORDUM AMA DÜNYA İÇİN HERHANGİ BİR ŞEYİ SAVUNMADIĞIMI FARK ETTİM"

Meclise avukat kimliğinden ziyade bir yurttaş olarak katıldığını anlatan Yalçın, sürecin iklim konusundaki farkındalığını artırdığını ifade etti. Yalçın, şöyle konuştu:

"Ben yıllardır müvekkillerimi savunuyordum ama dünya için herhangi bir şeyi savunmadığımı fark ettim. İklim meclisi sayesinde kazandıklarımdan bahsedecek olursak aslında bir iklim okuryazarlığı kazandım. Bu konuda ne kadar bilgisiz ve yetersiz olduğumu fark ettim ve vatandaş olarak konuya daha sahip çıkan bir rol üstlenmemiz gerektiğini fark ettim. Beklentilerimi de karşıladı bu açıdan iklim meclisi. Süreç çok şeffaf ve adilane bir süreçti."

"TAKİPÇİSİ OLMAYAN HERHANGİ BİR TALEP HER ZAMAN ASKIDA KALIR"

Hazırladıkları çözüm önerilerini ilgili kurumlarla paylaşmaya başladıklarını ve uygulama sürecini takip edeceklerini bildiren Yalçın, "İklim Meclisi olarak zaten tabandan tavana bir yaklaşımımız var, yani yereli temsil eden bir yaklaşımımız var. Masa başında alınan kararlar gerçekçilikten ve gerçek hayattan çok uzak olduğu için biraz daha yerelden yükselen kararların çözümde daha etkili olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla ürettiğimiz çözüm önerilerini ilgili kurumlarla paylaşmaya başladık. Bunu devam ettireceğiz, sürecin takipçisi olacağız. Takipçisi olmayan herhangi bir talep her zaman askıda kalır" dedi.