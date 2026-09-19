Antalya Kemer açıklarında su alan teknedeki 4 kişi Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı

Antalya Kemer açıklarında su alan teknedeki 4 kişi Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Kemer açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren özel teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik botuyla kurtarılarak Kemer Limanı'na götürüldü. Yardım talebinde bulunan 4 kişinin bota alındığı, teknenin ise sahibi tarafından bulunduğu bölgeden kurtarılacağı bildirildi.
Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında su alan teknedeki 4 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, içinde 4 kişinin bulunduğu özel teknenin su alarak batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Yardım talebinde bulunan 4 kişi ekiplerce bota alınarak Kemer Limanı'na götürüldü.
Teknenin ise sahibi tarafından bulunduğu bölgeden kurtarılacağı bildirildi.
Kaynak: AA
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