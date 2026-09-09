Antalya Kemer'de 575 metrelik deniz bariyeri takıldı, çöp kaparlar hizmete girdi

Antalya'da deniz ekosistemlerinin korunması ve denizlerdeki atık kirliliğinin önlenmesi için "bariyer uygulaması ve çöp kapar" hizmeti tanıtıldı.

Antalya Valiliği ve Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi işbirliğinde Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nde düzenlenen programda, denizlerde atıkların yayılımını önlemeye yönelik bariyer ve çöp kapar uygulamalarına ilişkin bilgi verildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür Aksu bölgesinde yoğun bir yangınla mücadele sürecinin devam ettiğini söyledi.

Bugün iyi haberi verecekleri sırada yangının Kepez ilçesindeki Kızıllı bölgesine sıçradığını belirten Şahin, yangın bölgesindeki çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin pek çok dinamikle yürüttüğü süreçlerin artık meyvelerini vermeye başladığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şahin, "Bugün bariyer uygulamamızın ilkini Kemer ilçesi Phaselis koyumuzda gerçekleştirdik. 575 metrelik bariyer takıldı. Ayrıca iki de uzaktan kumandalı çöp kapar temin edildi. Onlar da çöpleri, özellikle serseri mayın gibi dolaşan atıkları toparlayacaklar." dedi.

Öncelikle QTerminals Antalya'ya teşekkürlerini ileten Şahin, pek çok paydaşın ve sponsorun inisiyatife destek olduğunu dile getirdi.

Birkaç gün sonra da Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya'daki bütün ırmak ağızlarına bariyer uygulamasına ilişkin protokol imzalayacaklarını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Bu uygulamaları ATSO'nun ekonomik, finansal desteğiyle yapacağız. Tabi sadece finansal destek yetmiyor aynı zamanda bunun işletilmesi lazım. Bu konuda da Antalya Büyükşehir Belediyemiz de protokolün bir tarafı olacak ve işletilmesini de ilçe belediyeleriyle organize şekilde yapacak. Dünyada olmayan tarihi eserlerin, antik kentin içinde denize girme keyfini yaşayan turistlerimiz, misafirlerimiz kötü sürprizlerle, plastik atıklarla karşılaşmayacak. Ama asıl hedef tabii ki kaynağında önlemek. Bunun için de çalışıyoruz. Sıfır Atık Vakfımızla İstanbul'da bir çalışma yaptık. COP31 çerçevesinde atıkların geri dönüşümü, kaynağında bertaraf edilmesi konusunda da çalışmalarımız devam ediyor."