Antalya Kepez'de 200-250 kişiden çek alan şüpheli nitelikli dolandırıcılıktan tutuklandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde, 200-250 kişiden toplam 1 milyar 200 milyon lira değerinde çek alıp bunlarla araç ve gayrimenkul satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Çeklerin bir kısmının karşılıksız çıktığı belirlenirken şüpheli, nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, karşılıksız çeklerle araç ve gayrimenkul aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede giyim ve kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren D.S'nin, yakınları, akrabaları ve aynı köyde ikamet eden kişilerden aldığı çekler karşılığında araç ve gayrimenkul satın aldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin araştırmasında, şüphelinin 200-250 kişiden toplam 1 milyar 200 milyon lira değerinde çek aldığı, bu çekler karşılığında araç ve gayrimenkul satın aldığı ve çeklerin bir kısmının karşılıksız çıktığı belirlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan D.S, işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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