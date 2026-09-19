Antalya Kepez'de otomobil aksesuarı satan iki iş yeri yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Antalya Kepez'de otomobil aksesuarı satan iki iş yeri yangında kullanılmaz hale geldi

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Antalya Kepez\'de otomobil aksesuarı satan iki iş yeri yangında kullanılmaz hale geldi
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Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında otomobil aksesuarı ve boyası satışı yapılan iki iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iki iş yeri kullanılmaz hale geldi, üst kattaki evin panjuru zarar gördü.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde otomobil aksesuarı ve boyası satışı yapılan iki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, iki iş yeri kullanılmaz hale gelirler ve üst kattaki evin panjuru zarar gördü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi'ndeki otomobil aksesuarı ve boyası satışı yapılan iki iş yerinde aynı zamanda çıktı. Yükselen duman ve alevleri gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki dükkan kullanılmaz hale gelirken, üst kattaki evin panjur kısmı hasar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya Kepez'de otomobil aksesuarı satan iki iş yeri yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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