Antalya Kepez\'deki hortumda iki konteyner parçalandı, 4 işçi yaşamını yitirdi

Antalya Kepez'deki hortumda iki konteyner parçalandı, 4 işçi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 23.00 sıralarında etkili olan hortum, bir site inşaatı şantiyesindeki iki konteyneri parçaladı. Antalya Valiliği'nin açıklamasına göre 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı; bölgede müdahale ve çalışmalar sürüyor.
(ANTALYA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda bir site inşaatındaki iki konteynerin parçalanması sonucu 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Antalya Valiliği, Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen hortuma ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, bir site inşaatı şantiyesinde etkili olan hortumun iki konteynerin parçalanmasına neden olduğu, olayda ilk belirlemelere göre 4 işçinin yaşamını yitirdiği ve 1 işçinin yaralandığı bildirildi.
BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Olayın ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini belirtilen açıklamada, müdahale ve gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "Hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı işçimize acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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