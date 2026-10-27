Antalya Kepez\'deki hortumda iki konteyner parçalandı, 4 işçi yaşamını yitirdi

(ANTALYA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda bir site inşaatındaki iki konteynerin parçalanması sonucu 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Antalya Valiliği, Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen hortuma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bir site inşaatı şantiyesinde etkili olan hortumun iki konteynerin parçalanmasına neden olduğu, olayda ilk belirlemelere göre 4 işçinin yaşamını yitirdiği ve 1 işçinin yaralandığı bildirildi.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olayın ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini belirtilen açıklamada, müdahale ve gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "Hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı işçimize acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.