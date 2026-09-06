Antalya Kepez'deki orman yangını ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı
Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde ormanlık alan yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına 6 helikopter, 2 uçak ve 12 arazözle müdahale edilirken, 85 personelin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 6 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 85 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol alındı.
Kaynak: AA
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