Antalya-Konya Yolu Yeniden Trafiğe Açıldı

Karayolları ekiplerinin çalışmasının sona erdiği Antalya ile Konya arasındaki kara yolu trafiğe açıldı.
Bölgede yapılan yol genişletme çalışması sona erdi.
Yol, yaklaşık 9 saatin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Karayolları ekiplerince yapılan çalışma nedeniyle yolda araç geçişi saat 11.00'de durdurulmuştu. Sürücüler ise alternatif yollara yönlendirilmişti.
