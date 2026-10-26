Antalya Konyaaltı'da sağanağa rağmen Mustafa Keskin'in ücretsiz antrenmanı aksamadı - Son Dakika
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Antalya Konyaaltı'da sağanağa rağmen Mustafa Keskin'in ücretsiz antrenmanı aksamadı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Olbia Meydanı'nda antrenör Mustafa Keskin gözetiminde toplanan grup, sağanağa rağmen spor yapmayı sürdürdü. Keskin, Konyaaltı Sahili ve Lara'da ücretsiz antrenman, koşu ve yoga yaptırdığını, katılımın her geçen gün arttığını söyledi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, sağanağa aldırış etmeyen bir grup, spor yapmaya devam etti.

Antrenör Mustafa Keskin gözetiminde Olbia Meydanı'nda toplananlar spor yaparken yağışa yakalandı.

Etkisini artıran sağanağa rağmen spor tutkusundan vazgeçmeyen, zorlu hava koşullarında antrenman programına devam eden Antalyalılar, renkli görüntüler oluşturdu.

Mustafa Keskin, AA muhabirine, hem Konyaaltı Sahili'nde hem de Lara bölgesinde ücretsiz olarak üç gün antrenman, iki gün koşu, iki gün yoga yaptırdığını söyledi.

Katılımcıların sporu çok sevdiğini anlatan Keskin, "Yağmurda biraz zorlanıyoruz ama çok şiddetli fırtına olmazsa ara vermeden devam ediyoruz. Çünkü spor yağmur altında da iyi yapılabiliyor." dedi.

Uzun yıllardır meydanlarda, sokaklarda ücretsiz spor yaptırdığını ifade eden Keskin, yeni başlayanlara daha kolay hareketler göstererek, adapte olmalarını sağladığını belirtti.

Hem açık alanlarda hem de çevrimiçi spor yaptırdığına dikkati çeken Keskin, "Antrenörüm, imkanlarım dahilinde insanlara yapabileceğim en iyi faydanın spor yaptırmak olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden insanlara ücretsiz spor yaptırıyorum. Katılım gerçekten çok iyi, her geçen gün katılım artıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya Konyaaltı'da sağanağa rağmen Mustafa Keskin'in ücretsiz antrenmanı aksamadı - Son Dakika
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