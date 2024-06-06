Antalya Konyaaltı'nda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Antalya Konyaaltı'nda çıkan yangın söndürüldü

Antalya Konyaaltı\'nda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangın, polis, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda çam ağaçlarının bulunduğu alanda soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın sırasında çevredeki bir kreşte eğitim gören çocuklar tahliye edildi ve ailelerine teslim edildi.

06.06.2024 14:47
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi'nin karşı tarafından bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyük çam ağaçlarının olduğu alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, önlem alarak kara yolunu trafiğe kapattı. Gölge olduğu için ağaçların altına park edilen çok sayıda araç, sahiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Bu sırada ağaçlık alana yakın bir kreşte eğitim gören çocuklar, tedbir amacıyla tahliye edildi. Konyaaltı Belediyesi'nde bir süre misafir edilen çocuklar, çağrılan ailelerine teslim edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, yanan alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: AA

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