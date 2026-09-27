Antalya Konyaaltı\'nda deniz suyu 27,8 derece, hava sıcaklığı 25 derece ölçüldü

ANTALYA'da, hava sıcaklığı 25 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı Konyaaltı Sahili'nde 27,8 derece kaydedildi.

Kentte eylül ayının son günlerinde sıcak etkisini sürdürürken, deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığının üzerinde seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, şehir merkezinde hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 28 derece ölçülürken, şehirde bulutlu hava hakim oldu.

Konyaaltı Sahili'nde deniz suyu sıcaklığı 27,8 derece ölçüldü. Antalya kıyılarında Alanya'da 28,5, Kemer'de 28, Finike'de 27,2, Kaş'ta ise 26,6 derece deniz suyu sıcaklığı kaydedildi. Kent merkezine yakınlığı nedeniyle hafta sonu hareketliliğin görüldüğü Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları denize girdi. Bazıları su sporu aktiviteleri yaparken, bazıları sahil bandında yürüyüş yaptı.

Antalya'da bugün hava sıcaklığının akşam saatlerinde 22 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Meteorolojik verilere göre kentte gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor.