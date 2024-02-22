Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili'nde Çevre Düzenleme Projesi Başlattı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili'nde Çevre Düzenleme Projesi Başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili\'nde Çevre Düzenleme Projesi Başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'nde başlattığı çevre düzenleme projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Proje, 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere 74 bin metrekarelik alandan oluşuyor ve yüzde 60'ı tamamlandı. Sahil tarafındaki yürüyüş yolu ve kuzey tarafındaki kaldırımlar tamamlandı. Proje ayrıca seyir terasları, park alanları, koşu ve bisiklet yolları, büfeler ve cep otoparkları gibi alanları da içeriyor.

22.02.2024 15:11  Güncelleme: 15:15
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'nde başlattığı çevre düzenleme projesi çerçevesinde çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere 74 bin metrekarelik alanı kapsayan projenin yüzde 60'ı tamamlandı.

Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan 1 kilometrelik bölgeyi kapsayan "2. Etap Konyaaltı Sahili Çevre Düzenleme Projesi" çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Yaklaşık 200 milyon liralık bedelle hayata geçirilen proje, 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere 74 bin metrekarelik alandan oluşuyor.

Projenin sahil tarafındaki yürüyüş yolu karo taşlarla kuzey tarafındaki kaldırımlar da doğal taşlarla kaplanarak, kaldırım çalışmaları tamamlandı.

Projede seyir terasları, park alanları, bin metrelik koşu yolu ve bin metrelik bisiklet yolu gibi alanların yanında kıyı kanununa uygun şekilde, 150'şer metre arayla büfeler ve şezlong alanlarıyla birlikte 370 araç kapasitesine sahip cep otoparklar da olacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili'nde Çevre Düzenleme Projesi Başlattı - Son Dakika
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