Antalya Konyaaltı Sahili\'nde temizlik yapıldı, günlük 60 ton atık çıktığı belirtildi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kıyı Temizliği Günü dolayısıyla gönüllülerin katılımıyla Konyaaltı Sahili'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde Konyaaltı Sahili'nde çalışma yaptı. Konyaaltı Varyant EKDAĞ 1 No'lu Plajı önünde düzenlenen etkinlikte gönüllüler, sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Katılımcılar ve vatandaşların katkılarıyla çevreye bırakılan çöpler tek tek toplanandı. Kısa sürede toplanan çöpler bir araya getirilerek, farkındalık yaratmak amacıyla sahilde sergilendi.

"SAHİLDEN HER GÜN 60 TON ATIK ÇIKIYOR"

Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve Çevre Şube Müdürü Fulya Koral, anlamlı bir günde etkinlik düzenlediklerini söyleyerek, "Denizleri ve kıyıları korumak amacıyla dünya çapında kutlanan gönüllü hareketlerinden Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kapsamında birlikteyiz. Konyaaltı Sahili'nde günlük 60 ton atık çıkıyor. Bunların çoğunluğunu da plastik atıklar oluşturuyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik de bireysel ve toplumsal farkındalığı arttırmak adına önemli bir katkı olacaktır. Toplanan atıklar önce ayrıştırılacak sonra da geri dönüşüme kazandırılmak için lisanlı firmalara teslim edilecek" diye konuştu.