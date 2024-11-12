Antalya Kültür Yolu Festivali Büyüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Kültür Yolu Festivali Büyüledi

Festival, 8 gün süresince kültür-sanat etkinlikleriyle Antalya'nın ekonomik ve sosyal yaşamını canlandırdı.

12.11.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinliklerine gösterilen geniş katılım sayesinde kent ekonomisine katkı sağladı, sosyal yaşamı hareketlendirdi.

Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sonuncusu 2- 10 Kasım'da Antalya'da organize edildi.

Festival süresince kentte, 20 konser, 15 sergi, 3 dijital sergi, 5 söyleşi, 31 atölye çalışması yapıldı, 3 tiyatro ve 4 opera gösterisi sergilendi, çocuk etkinlikleri ve yarışmalar düzenlendi.

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ana sahnede, Muraz Boz, Ebru Yaşar, Emir Can İğren, Gökhan Türkmen, Fatma Turgut, Haluk Levent, Normender ve Simge sevenleriyle bir araya geldi.

Şehirde, sinema sanatçıları Türkan Şoray ve Ediz Hun ile Boran Eser Kavaz, Emin Altıner gibi isimler de farkı konularda söyleşiler gerçekleştirdi.

Tiyatro ve opera gösterimlerinin yapıldığı festivalde, gastronomiye yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kentte 8 gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle vatandaşlar kültür ve sanata doyarken, yaşanan hareketlilik esnafı da mutlu etti.

"Şehri kucaklaması yönünden çok önemli"

Antalya'da börek salonu işleten Nafiz Tanır, AA muhabirine, festivalin 7'den 70'e herkese hitap ettiğini söyledi.

Geçen yıl güzel bir iz bırakan festivalin, bu yıl da herkesi kucakladığını ifade eden Tanır, "Bu yıl daha da etkin bir şekilde Antalya'da festivali yaşadık. Ekonomik ve sosyal yaşam için çok olumlu katkı oldu." dedi.

Tanır, bölge esnafına olumlu yansıyan festival içeriğinin beğenildiğini, organize edilen etkinlikler için de isabetli konumlar seçildiğini dile getirdi.

Tarihi Kaleiçi Bölgesinde sanat galerisi bulunan Olcay Okutan ise Antalyalıların festival sayesinde sanatla iç içe günler geçirme imkanı bulduğunu söyledi.

Festivalin sanata ilgiyi ve sanatçıya gösterilen saygıyı arttırdığına dikkati çeken Okutan, Antalya'nın hafızası ve merkezi olarak nitelenen Kaleiçi'nde yapılan etkinliklerin daha da artmasını temenni etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, antalya, Ekonomi, Güncel, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Kültür Yolu Festivali Büyüledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:52 Esenyurt’ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
23:24 Trump’ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
23:23 Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu
22:41 Akaryakıt istasyonunda bir anda yere yığılan şahıs hayatını kaybetti Akaryakıt istasyonunda bir anda yere yığılan şahıs hayatını kaybetti
22:30 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş
22:24 Ersin Korkut, insanlarla dalga geçe geçe yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış Ersin Korkut, insanlarla dalga geçe geçe yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış
22:24 CHP İl Başkanı ve Doktor Şenyürek’e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı CHP İl Başkanı ve Doktor Şenyürek'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
22:22 Emre Belözoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 17:39:27. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Kültür Yolu Festivali Büyüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.