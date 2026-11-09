Antalya Kültür Yolu Festivali\'nin son gününde Hakan Altun kent sakinleriyle buluştu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Hakan Altun sahne aldı. Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilen konserde sanatçı, şarkılarını kent sakini müzikseverler için seslendirdi.

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Hakan Altun, eserlerinden oluşan repertuvarı ve sahne performansıyla kent sakinlerine müzik dolu bir gece yaşattı. Sanatçı, 'Telefon', 'İlle de Sen' ve 'Bana Göresin' gibi şarkılarını seslendirirken, konser alanını dolduran müzikseverler de şarkılara eşlik etti.

Duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla dinleyicilerden büyük ilgi gören Hakan Altun, Antalya Kültür Yolu Festivali'nin son gününde müzikseverlere keyifli bir konser deneyimi yaşattı.

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