Antalya Kumluca'da minibüs şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı

Antalya Kumluca'da minibüs şarampole devrildi, 16 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir minibüs şarampole devrildi ve ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Sürücü ile minibüsteki 15 yolcunun yaralandığı kazada yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kumluca ve Finike'deki hastanelere sevk edildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Metin Dikme idaresindeki 38 AKZ 946 plakalı minibüs, Mavikonak Mahallesi Yenicepınar mevkisinde, şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre sürücü ile minibüste bulunan 15 yolcu yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kumluca ve Finike'deki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA
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