Gastronomi Temsilcileri Antalya Lokantası'nda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gastronomi Temsilcileri Antalya Lokantası'nda Buluştu

01.06.2026 11:57  Güncelleme: 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Lokantası, Chaine des Rotisseurs Gastronomi Derneği'nin mayıs ayı tadım gününe ev sahipliği yaptı. Başkan Ümit Uysal, mutfak kültürünün korunması ve yerel ürünlerin tescillenmesinin önemine vurgu yaptı.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Lokantası, Chaine des Rotisseurs Gastronomi Derneği'nin mayıs ayı tadım gününe ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 25 bin üyesiyle 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren uluslararası gastronomi derneği Chaine des Rotisseurs'un mayıs ayı yemek organizasyonu, Muratpaşa Belediyesi'nin Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı içerisinde bulunan Antalya Lokantası'nda gerçekleştirildi. Gastronomi ve mutfak sanatlarının gelişimini destekleyen derneğin buluşmasına Başkan Ümit Uysal'da katıldı.

"SON DERECE RENKLİ BİR MUTFAĞA SAHİBİZ"

Başkan Uysal, programda yaptığı konuşmada mutfak kültürünün korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Yerel ürünlerin tescillenmesi ve markalaşmasının büyük değer taşıdığını belirten Uysal, "Mutfak çok kıymetli. Yerel ürünlerin tescili ve markalaşması, zaman içinde dünya çapındaki değerlerinin kayıt altına alınması anlamına geliyor. Bir ürünün ya da tadın kaybolmasının önlenmesi, kayıt altına alınması ve standartlarının belirlenmesi bu işin temeli" dedi. Türkiye'nin eşsiz bir mutfak zenginliğine sahip olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, "Bir ucumuz Kafkasya mutfağı, diğer ucumuz Ege'nin bitki cenneti. Bir tarafımız Karadeniz mutfağı, diğer tarafımız Orta Anadolu mutfağı. Akdeniz'de çok güzel vadilere, zengin bir bitki örtüsüne ve muhteşem bir faunaya sahibiz. Bunun sonucunda da son derece renkli bir mutfağa sahibiz" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi olarak gastronomi mirasının kayıt altına alınması, sergilenmesi ve tanıtılmasını görev edindiklerini belirten Başkan Uysal, gastronomi mirasının korunmasında yerel yönetimlerin etkisine ve önemine dikkat çekti. Uysal, "Bir gün Türk mutfağının dünya mutfakları arasında çok ön sıralarda yer almasını hayal ediyorum. Çünkü bunu hak ediyor" dedi.

Chaine des Rotisseurs Derneği Antalya Şubesi Başkanı Mahmut Nihat Tümkaya ise yerel ürünleri ve coğrafi tescilli ürünleri odağına alan Antalya Lokantası'nda mayıs ayı yemeklerini gerçekleştirmekten onur duyduğunu söyleyerek teşekkür etti. Program sonunda ise Başkan Uysal'a plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Ümit Uysal, Antalya, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gastronomi Temsilcileri Antalya Lokantası'nda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Florentino Perez’den beklenen Mourinho açıklaması geldi Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi
Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

13:59
Grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, CHP jet başvuru yaptı
Grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, CHP jet başvuru yaptı
13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 14:06:50. #7.13#
SON DAKİKA: Gastronomi Temsilcileri Antalya Lokantası'nda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.