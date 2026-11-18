Antalya Manavgat'ta iki otomobil kavşakta çarpıştı, 1'i çocuk 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çolaklı Mahallesi D-400 kara yolu Süral Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Ali A. (47) idaresindeki 07 AEV 539 plakalı otomobil, Çolaklı Mahallesi D-400 kara yolu Süral Kavşağı'nda Mustafa B. (46) yönetimindeki 07 BYU 578 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Muhammet Mustafa A. (12) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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