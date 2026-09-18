Antalya Manavgat\'ta izinsiz kum alan 3 kişi gözaltına alındı, araçlara el konuldu

Antalya Manavgat'ta izinsiz kum alan 3 kişi gözaltına alındı, araçlara el konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Aşağıışıklar Mahallesi'nde Milli Emlak arazisinden izinsiz kum alan 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla kum yüklü iki kamyon ile olayda kullanılan iş makinesine el konuldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Milli Emlak arazisinden izinsiz kum aldığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Aşağıışıklar Mahallesi Ulualan mevkisinde devriye görevi yapan merkez jandarma karakolu ekipleri, bir iş makinesi ile iki kamyonun Milli Emlak arazisinden kum aldığını tespit etti.
Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda kum yüklü kamyonlar ile olayda kullanılan iş makinesine el konuldu.
Olayla ilgili H.S, A.S. ve M.A.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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