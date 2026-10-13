Antalya Manavgat\'ta saman yüklü tır devrilince sürücü yaralandı

Antalya Manavgat'ta saman yüklü tır devrilince sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Serik Devlet Hastanesine ambulansla kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İsa Soday (26) yönetimindeki 27 Y 3366 plakalı tır, Beydiğin Mahallesi D-687 kara yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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