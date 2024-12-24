Antalya Manavgat'ta Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

Antalya Manavgat\'ta Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, birçok evin bahçesi ve zemin katları su altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan sağanak, ulaşımı da olumsuz etkiledi.

24.12.2024 22:37  Güncelleme: 22:42
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı evleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün 'turuncu' kodla uyarılan Antalya'da şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. İl genelinde yağıştan en fazla etkilenen Manavgat ilçesinde bugün öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran sağanak sebebiyle birçok mahallede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış sebebiyle yüksek yerlerden gelen yağmursuyu Manavgat'tan geçen D400 karayolunda ulaşımı engelledi. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği yoldaki suyu boşaltmak amacıyla yol kenarında bulunan kaldırım iş makineleri ile söküldü. Bunun üzerine karayolunda bulunan su, Aydınevler Mahallesi'ni sular altında bıraktı. Sokaklar göle dönerken, birçok evin bahçesi ve zemin katlarına su girdi.

İhbar üzerine olay yerine Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ve Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve diğer yetkililer geldi. İş makineleri yardımıyla suyun mahallelere akmasının önüne geçmek amacıyla çalışma yapıldı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, kaldırımların kırılarak şehir merkezine su bırakılmasına tepki gösterdi.

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN- Mehmet ÇELİKTEN

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Manavgat'ta Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
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