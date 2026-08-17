Antalya Mavi Bayrakta Dünya Birincisi - Son Dakika
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Antalya Mavi Bayrakta Dünya Birincisi

Antalya Mavi Bayrakta Dünya Birincisi
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Antalya, 233 mavi bayrak ile dünyada açık ara birinci oldu; deniz kirliliği ise endişe verici.

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, şehirler bazında Antalya'nın 233 'mavi bayrak' ile dünyada açık ara birinci olduğunu açıkladı. Yavuz, mavi bayrakların korunması için son günlerde yaşanan plastik kirliliği sorununa ilişkin de uyarıda bulundu.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından açıklanan 2026 yılı Mavi Bayrak Ödülleri'ne göre Türkiye genelinde mavi bayrak dalgalanan plaj sayısı 577'den 580'e yükseldi. Türkiye; 580 plaj, 30 marina, 26 bireysel yat ve 18 turizm teknesi olmak üzere 654 mavi bayrak sayısı ile İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyada üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE'DEN 5 ŞEHİR İLK 20'DE

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da en çok mavi bayrağa sahip dünyanın ilk 20 şehrini açıkladı. Sıralamaya göre Antalya açık ara dünya birincisi olurken, Türkiye'den ilk 20 listesine 5 şehir girmeyi başardı. Antalya 1'inci, Muğla 3'üncü, İzmir 9'uncu, Balıkesir 11'inci, Aydın 15'inci sırada. Listede İspanya'dan 8, Türkiye'den 5, Fransa'dan 3, Yunanistan'dan 2, Portekiz ve Hırvatistan'dan 1'er şehir bulunuyor.

İLK 20 ŞEHİR VE MAVİ BAYRAK SAYILARI

Yavuz, dünyadaki en çok mavi bayrağa sahip şehirleri şöyle sıraladı: "Antalya-Türkiye 233. Girit-Yunanistan 154. Muğla-Türkiye 110. Occitanie-Fransa 102. Halkidiki-Yunanistan 93. Algarve-Portekiz 86. Provence Alpes Cöte d'Azur-Fransa 85. Alicante-İspanya 77. İzmir-Türkiye 64. Pontevedra-İspanya 56. Balıkesir-Türkiye 48. Nouvelle Aquitaine-Fransa 48. Malaga-İspanya 45. İstirya-Hırvatistan 43. Aydın-Türkiye 39. Barcelona-İspanya 39. Valencia-İspanya 39. Castellón-İspanya 36. Tarragona-İspanya 35. Cadiz-İspanya 32."

'ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUM'

2026 yılı ülkelere göre açıklanan mavi bayrak sayılarını, şehirler bazında kıyasladığını belirten Recep Yavuz, son günlerde Akdeniz'de yaşanan plastik ve mikroplastik kirliliği sorununa dikkati çekerek, "Bu kadar mavi bayrak olup, deniz kirliliğini konuşmak acı. Dünyada en çok mavi bayrağa sahip şehir açık ara Antalya. İspanya, Fransa'da değil, açık ara Antalya'da. Antalya en çok mavi bayrağa sahip olup, günlerdir deniz kirliliğini konuşuyorsa bu çok üzücü bir durum" dedi.

KAYBETME RİSKİ

İlk 20'de Türkiye'den 5 şehrin bulunduğunu kaydeden Yavuz, "Mavi bayrak ödülü, her yıl plajların güncel durumuna göre veriliyor. Aslında şu acı gerçeğe dikkati çekmek istedim; mavi bayrak için birçok kriterin sağlanması gerekiyor, dünyaya 'buranın denizi temizdir' mesajı veren bir bayraktır. Biz bunda baya başarılı olmuşuz, baya iyi durumdayız özellikle Antalya. Hak ederek almışız o bayrakları. Ama şimdi hak ederek geri verme durumumuz var. Çünkü artık denizin dibinde ve yüzeyinde yüzen plastikler, deniz suyunun bulanıklığı, kirliliği. Sezon başından, hazirandan beri denizin kirliliğini konuşuyoruz Antalya'da" diye konuştu.

'TURİST RAPORA BAKMAZ, RESME BAKAR'

Yavuz, "Turist rapora bakmaz, turist gördüğü resme bakar, o yüzen plastiklere bakar, bulanık suya bakar. Bu turizme çok zarar verir. Turizmi de geçtim, ekosisteme. Biz bu şehirde yaşıyoruz, bu ülkede yaşıyoruz, bu denize giriyoruz. Buradayız, denizin kenarında olan bir şehiriz. Bu kadar kirli olmaması gerekiyor. Onun için herkesin ayağını denk alması lazım. O teknelerin de işte atıkları atanların da kim suçluysa. Dün denize gittim, adam elinde sigarayla denize girdi, içti ve sonra söndürdü, denize attı. Tamam sahillerde sigara içilmeyecek diye tedbir alan bir ülkeyiz, bir şehiriz. Bu çok önemli bir adım. İspanya'nın sahilinde içki bile içilmiyor. Mallorca'nın sahilinde içki bile yasaklandı. Bir yanda 'Sahilde sigara içmeyin' diyoruz, öbür tarafta deniz kirliliğini konuşuyoruz. Bir yanda dünyada en çok, açık ara mavi bayrağı olan şehir Antalya diyoruz. Bunlar acı gerçekler. Gidişat iyi değil. Bizim turizmimizin ana sermayesi, deniz ve güneştir. Başka bir şey değil. Bu deniz olmasa, o güneş de olmasa otel hiçbir işe yaramaz. İstersen altın kaplayın oteli, ana sermayemiz denizdir. Bunu tüketmeye başladık. O çok tehlikeli" dedi.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Mavi Bayrakta Dünya Birincisi - Son Dakika

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