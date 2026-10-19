Antalya Muratpaşa'da 5'inci kattaki yangında dairenin salonu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa'da 5'inci kattaki yangında dairenin salonu kullanılamaz hale geldi

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede saat 14.30'da çıkan yangın, itfaiye müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında salon kullanılamaz hale gelirken, evde kimse yoktu ve ev sahibinin eşi dışarıdan dönünce itfaiyeye haber verdi.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında evin salonu kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.30'da Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Tonguç Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın 5'inci katında S.U.'ya ait dairede meydana geldi. Daireden yükselen dumanı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, alevlerin diğer dairelere sirayet etmesini önledi. Yangında dairenin salon bölümünün kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Binadaki daire sakinleri ile çevredekiler söndürme çalışmalarını endişeyle takip etti. Diğer yandan yangın sırasında evde kimsenin olmadığı, ev sahibinin eşinin dışarıdan döndüğü sırada yangını fark edip itfaiyeye haber verdiği belirtildi.

Haber: Arda KIR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya Muratpaşa'da 5'inci kattaki yangında dairenin salonu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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